Inter, Lautaro nella storia: due nuovi record raggiunti dall’argentino!

Al 58′ il Bayern Monaco passa in vantaggio. Tanto spazio lasciato a Kane, che all’altezza del secondo palo controlla e calcia in diagonale: destro all’angolino con Sommer battuto. L’Inter prova subito a reagire: Lautaro per Thuram che riesce a creare lo spazio per il destro, non troppo angolato però. Il Bayern affonda: Thomas Muller ha la palla del 2-0, ma spara alto.

Arriva il 58′ e Lautaro Martínez rimette le cose a posto: su un corner colpisce male di testa, la palla carambola sulla gamba di Kimmich, l’argentino colpisce lesto e batte Urbig. Darmian vicinissimo al raddoppio, il suo diagonale viene deviato incredibilmente da Dier quasi sulla linea.

Sul corner successivo ecco il raddoppio dell’Inter: Calhanoglu la mette sulla testa di Pavard, che anticipa Kim e insacca. Inter straripante: Darmian controlla dalla destra, si accentra e calcia di sinistro: palla centrale.

Paura al 75′: Olise è solo davanti a Sommer: destro deviato fuori da Carlos Augusto. Sul corner successivo Dier colpisce di testa, complice il vento la palla entra in rete in maniera rocambolesca ed il Bayern torna in partita. Sofferenza nel finale. Gnabry entra in area, Darmian devia in tempo per liberare l’area, sullo sviluppo dell’azione, disattenzione della difesa, Kane non ne approfitta e manda alto sull’uscita di Sommer. Finisce 2-2: l’Inter elimina il Bayern Monaco e va in semifinale.