“Massimo riserbo”: paura per il pilota italiano

La famiglia del pilota italiano coinvolto nel brutto incidente ha chiesto “massimo riserbo”: i tifosi sono molto preoccupati.

Gli appassionati di motociclismo hanno ancora negli occhi le immagini dell’incidente capitato a Jorge Martin in MotoGP. Il campione del mondo in carica, appena rientrato dopo un infortunio, è scivolato a 8 giri dalla fine del GP del Qatar ed è stato poi colpito dalla moto di Di Giannantonio riportando diverse fratture e uno pneumotorace.

La brutta caduta di Martin non è stata però l’unica a far preoccupare parecchio nelle ultime settimane. Anche in Moto3 i tifosi hanno trattenuto il fiato dopo aver saputo dell’incidente capitato a Matteo Bertelle lo scorso 6 aprile. Il pilota italiano ha riportato la frattura della tibia destra e dell’omero sinistro: il team LEVEL UP-MTA ha reso subito noto che Bertelle non sarebbe stato in grado di correre nel Gran Premio del Qatar. Ma come sta adesso Bertelle e quando potrà tornare in sella alla sua moto?

La situazione, purtroppo, sembra più complicata del previsto. Il 21enne di Monselice è ancora ricoverato in ospedale e sembra che ne avrà ancora per un po’. La squadra di Alessandro Tonucci ha infatti comunicato che le condizioni del giovane pilota sono stabili, anche se sono emerse delle complicazioni che richiedono un monitoraggio medico costante.

Bertelle, fan preoccupati: chi prenderà il suo posto

Sempre il team LEVEL UP-MTA fa sapere che “la famiglia di Matteo ha chiesto il massimo riserbo, richiesta che il team accoglie con assoluto rispetto e comprensione”. I tanti fan di Bertelle chiedono continuamente aggiornamenti sulle sue condizioni: il team chiarisce che tutto verrà rivelato quando possibile e con il consenso della famiglia del 21enne, sempre e solo tramite un comunicato ufficiale.

Nel comunicato il team fa sapere anche di aver scelto il pilota che andrà temporaneamente a prendere il posto di Matteo Bertelle. Il pilota italiano verrà momentaneamente sostituito da Vicente Perez Selfa, classe 1997, già in passato pilota di Moto3. Nel 2023 Perez Selfa ha gareggiato con il Team GP Project nel campionato italiano Moto3, laureandosi campione dopo aver vinto nove delle prime dieci gare.

“Il pilota valenciano, che ha già collaborato in passato con il team nel 2020 – conclude poi LEVEL UP-MTA – correrà con il numero #32, poiché il suo consueto numero #21 è attualmente occupato da un altro pilota in griglia”.