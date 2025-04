Paga Marquez, la Ducati non fa sconti: che stangata

MotoGP, spuntano le parole pronunciate al termine del Gran premio in Qatar indirizzate al pilota Ducati: “Questa la facciamo pagare a lui”

In Qatar Marc Marquez si è ripreso con gli interessi tutto quello che aveva perso ad Austin, con la caduta rovinosa che ha permesso al suo compagno Pecco Bagnaia di vincere il primo Gran premio dell’anno. Sulla pista di Lusail Pecco è arrivato secondo, alle spalle proprio dello spagnolo tornato in vetta alla classifica piloti con 123 punti, a scapito del fratello Alex ora 17 punti dietro.

Marquez jr ha disputato una brutta gara, conclusa al sesto posto a +9.764 da Marc: “Quello di Lusail, è stato il peggior Alex della stagione. È passato da leader iridato a dannoso – il giudizio netto di Moto Sprint’ della prova del pilota del team Gresini – Peccato, perché era ancora da secondo posto”.

Alex Marquez ha danneggiato la Desmosedici del fratello nel contatto avvenuto alla prima curva. La GP-25 di Marc ha perso un’ala. “Ho visto che acceleravi e dunque non mi aspettavo il contatto”, ha detto il primo al secondo dopo la gara, come testimoniato dal video pubblicato dal sito ufficiale della MotoGP.

Nelle interviste post gara, però, Marc Marquez si è assunto la responsabilità del contatto ridimensionando l’episodio: “È stata colpa mia, perché appena ho aperto il gas mi è partito il posteriore e ho chiuso. Così Morbidelli mi ha passato a sinistra, e Alex a destra mi ha colpito. Ma non ci sono stati problemi per le mani, sì ho perso l’ala, però non è stato niente di importante”.

GP Qatar, Alex Marquez protagonista in negativo: “Ho rovinato la gara di Di Giannantonio”

Durante festeggiamenti per il successo di Marquez e il secondo posto di Bagnaia, il Direttore generale del team Ducati, Luigi Dall’Igna, ha ironizzato sull’accaduto costato l’ala alla Desmosedici GP-25. Rivolgendosi a Marc, ha detto scherzando che “questa la facciamo pagare a tuo fratello“.

In Qatar Alex Marquez ha avuto anche un contatto con Di Giannantonio del team di Valentino Rossi. Entrambi sono finiti fuori pista. Dopo il GP, Marquez jr ha fatto mea culpa: “Mi ha attaccato alla 10 e ho provato a rispondere alla 12, però non era né il momento né il posto giusto per farlo. Ho commesso un errore, il long lap (una penalità, ndr) è stato meritato. Mi scuso con lui e il suo team. Ho sbagliato completamente io e ho rovinato la gara di Diggia“, giunto 16esimo.