Barcellona-Inter e Arsenal-PSG: ecco le due semifinali di Champions League. Ufficializzate le date delle partite che stabiliranno le due finaliste di Monaco di Baviera.

Sulla strada dell’Inter, come nel 2010, ci sarà il Barcellona: la gara di andata è in programma al Montjuic mercoledì 30 aprile alle ore 21, ritorno a San Siro martedì 6 maggio. Martedì 29 aprile l’Arsenal ospita il PSG per l’andata in Inghilterra, mercoledì 7 maggio al Parco dei Principi il ritorno. La finale dalla Champions League è in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena.

Semifinali Champions League: il resoconto dei quarti di finale

Il Barcellona ha superato a fatica il Borussia Dortmund: dopo la vittoria dell’andata per 4-0, la formazione di Flick è caduta in Germania per 3-1 con i gialloneri che non sono riusciti a recuperare il pesante ko dell’andata. Stesso discorso per l’Aston Villa che dopo essere uscito sconfitto per 3-1 al Parco dei Principi, al ritorno ha sfiorata una grande impresa contro un PSG in vantaggio di due reti e con Rashford e compagni che si sono infranti contro il muro eretto da Donnarumma, con la squadra di Unai Emery vittoriosa comunque per 3-2.

Al Real Madrid di Carlo Ancelotti non è riuscita la solita impresa di ribaltare il 3-0 subito in Inghilterra: doppio passo falso per Mbappé e compagni, che da campioni in carica salutano la Champions League. Anche al Bernabeu l’Arsenal di Arteta vince e convince nonostante il rigore sbagliato da Saka nel primo tempo: per la superstar delle Merengues niente sfida al suo ex club.

L’Inter di Simone Inzaghi dopo aver vinto l’andata all’Allianz Arena in un San Siro tutto esaurito chiude il discorso qualificazione pareggiando per 2-2 contro il Bayern Monaco: dopo il vantaggio di Kane, prima Lautaro e poi Pavard lanciano i nerazzurri verso le migliori quattro d’Europa prima del pareggio definitivo di Dier e la sofferenza nel finale. Una serata da ‘Pazza Inter’: Italia, Spagna, Francia e Inghilterra ancora in corsa in Champions League con le semifinali pronte a prendere il via a fine aprile.