Serata di Conference League, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Celje

Fiorentina e Celje si sfidano questa sera per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: in casa viola 3-5-2 con De Gea tra i pali; in difesa Pongracic, Comuzzo e Ranieri; in mediana è pronto a dirigere le operazioni di comando Cataldi, affiancato da Fagioli e Mandragora. Sugli esterni Folorunsho e Parisi. In avanti il binomio complementare formato da Kean e Gudmundsson.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino.

CELJE (4-3-3): Ricardo Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Zabukovnik, Kvesic; Seslar, Matko, Svetlin. Allenatore: Albert Riera.