Serena Williams durissima su Sinner: “A me avrebbero dato 20 anni e tolto i titoli Slam”

Dichiarazioni importanti da parte di Serena Williams: l’ex tennista ha espresso la propria opinione sulla sospensione di Jannik Sinner per il caso Clostebol. La ex numero 1 del mondo, nel corso di una intervista al Time, ha affermato che “il tennis maschile ha bisogno di Sinner“, nonostante sembri mettere in dubbio la gravità della sua recente sanzione per doping.

Le dichiarazioni di Serena Williams

L’icona del tennis femminile ha elogiato l’italiano e lo ha descritto come un grande per lo sport. Tuttavia, ha anche affermato che sarebbe stata punita in modo più severo se avesse commesso la stessa infrazione: “Adoro quest’uomo, adoro questo sport. È un grande per lo sport. Il tennis maschile ha bisogno di lui, ma se avessi fatto una cosa del genere mi avrebbero dato 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam“.