Sinner-Berrettini, notizia clamorosa: novità assoluta

Per Jannik Sinner e Matteo Berrettini arriva una notizia clamorosa: è una novità assoluta per il tennis italiano

La coppia d’oro del tennis italiano. Non ce ne voglia Lorenzo Musetti, splendido finalista a Monte-Carlo, ma Sinner-Berrettini è forse la coppia simbolo del momento d’oro che il movimento della racchetta tricolore sta vivendo in questi mesi.

Mesi di trionfi e di grandi ambizioni, mesi anche di polemiche con l’altoatesino costretto allo stop di 90 giorni per la vicenda clostebol. Ha patteggiato con la Wada Sinner e lo ha fatto consapevole di non avere colpa, ma anche che il rischio di una pena maggiore non valeva la pena di correrlo. Così ha scelto il male minore ed ora il suo purgatorio sta per finire. Ancora tre settimane e il numero 1 al mondo potrà tornare a giocare davanti al pubblico di casa.

Lo stesso pubblico che non gli ha mai fatto mancare il calore e che lo ha difeso anche dai continui attacchi pubblici che gli sono piovuti addosso. Sinner ha avuto dalla sua parte i tifosi, ma anche molti colleghi come Matteo Berrettini. Il rapporto tra i due, come si è visto anche in coppa Davis, è splendido e il tennista romano si è sempre reso disponibile ad aiutare il compagno di nazionale se fosse stato necessario. Ebbene, il momento sarebbe arrivato.

Sinner, torna ad allenarsi: Berrettini fa da sparring

Dallo scorso 13 aprile Jannik Sinner ha il via libera per tornare ad allenarsi in maniera ufficiale, anche se finora ha scelto la palestra per continuare il lavoro fisico iniziato durante la pausa.

Presto, prestissimo anzi, tornerà ad impugnare la racchetta e lo farà in quel di Monte-Carlo dove, in questi giorni, c’è anche Matteo Berrettini. Quanto basta per far pensare ad un possibile allenamento congiunto tra i due, un modo per consentire a Sinner di alzare il livello in vista del ritorno in campo.

Il tennista romano, dal canto suo, ha scelto di rinunciare al torneo di Monaco ed attende ora di debuttare a Madrid. In questi giorni che lo separano dal viaggio in Spagna, potrebbe allenarsi con Sinner, per una reunion che farebbe molto piacere ai tifosi italiani. Nei prossimi giorni si capirà se i programmi coincideranno e se Sinner e Berrettini incroceranno le loro racchette in allenamento. Una ipotesi che sta facendo scatenare i tifosi italiani che non vedono l’ora di rivedere insieme i loro due campioni.