Annuncio Ferrari, pazzesco: mai successo prima

L’ultimo annuncio della Ferrari ha completamente spiazzato i tantissimi fan della Casa di Maranello: si tratta davvero della prima volta.

La Ferrari non ha cominciato nel migliore dei modi il Mondiale 2025 di F1. L’unico acuto della scuderia di Maranello è finora la vittoria di Lewis Hamilton nella Gara Sprint del Gran Premio della Cina: per il resto nemmeno un podio, a dimostrazione di come il team stia avendo parecchie difficoltà e la SF-25 sembra ben lontana da quelle prestazioni che ci si aspettava alla vigilia del campionato.

Nelle rispettive classifiche la Rossa paga già un certo ritardo nei confronti delle avversarie, in particolare la McLaren. Tra i piloti Lando Norris, leader della classifica iridata, ha già 45 punti su Leclerc e 52 su Hamilton; tra i costruttori la scuderia di Woking è in testa con ben 94 punti sulla Ferrari quarta.

I tifosi si aspettano una svolta da parte del Cavallino rampante, magari con qualche sviluppo che consenta a Leclerc e Hamilton di avere tra le mani una SF-25 in grado di competere con McLaren e Red Bull. Tuttavia, almeno stando alle ultime dichiarazioni, sembra che John Elkann sia concentrato più su altre tipologie di evoluzione.

Dalla prima elettrica alla vela: le novità Ferrari

Durante l’assemblea degli azionisti, infatti, il presidente della Ferrari ha parlato di una novità comunque importante per la storica casa emiliana. Nel 2025, infatti, verrà presentata la prima Ferrari elettrica: un altro traguardo notevole per il celebre brand dopo la F80, svelata lo scorso ottobre e considerata il top sul piano dell’innovazione tecnologica.

Elkann ha poi parlato anche di un’altra novità che riguarda sempre la Ferrari: “Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela – le parole del numero uno di Maranello – la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità“.

Ci ha pensato poi l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, a soffermarsi sulla parte sportiva, sottolineando che l’obiettivo dell’azienda è quello di rinforzarsi sia in Formula 1 che in Endurance per puntare alla vittoria. Parlando proprio della F1, Vigna ha precisato che “la squadra è più concentrata che mai sulla lotta per il podio e la vittoria, forte dei progressi compiuti e alimentata da una motivazione instancabile“. Parole che rassicurano i tifosi, anche se ora è davvero arrivato il momento di fare i fatti.