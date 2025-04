ATP 500 di Barcellona, Alcaraz non sbaglia: batte de Minaur e vola in semifinale

Carlos Alcaraz non sbaglia: il tennista spagnolo gioca un match concentrato e batte Alex de Minaur nel quarto di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Di fronte al pubblico di casa, Alcaraz soffre leggermente nel primo set ma lo porta ugualmente a casa. Nel secondo set non c’è storia, de Minaur ci prova ma lo spagnolo chiude per il definitivo 7-5 6-3.