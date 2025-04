Clamoroso nell’ultimo quarto di finale all’ATP 500 di Barcellona. Stefanos Tsitsipas si è ritirato dopo pochi minuti dall’inizio della sfida contro Arthur Fils. Problema fisico per il francese che resiste soltanto due game prima di alzare bandiera bianca. In semifinale passa dunque Fils che sfiderà Carlos Alcaraz per un posto in finale. L’altra semifinale sarà tra Karen Kachanov e Holger Rune.