Barcellona, Flick elogia l’Inter e Inzaghi: le sue dichiarazioni sono chiarissime

Alla vigilia della sfida di Liga contro il Celta Vigo, l’allenatore del Barcellona Hansi Flick ha commentato il grande sforzo fisico e mentale che la sua squadra sarà costretta a compiere a causa del fitto calendario: “Abbiamo affrontato tante partite nelle ultime due settimane, e avremo la stessa situazione contro l’Inter. Torniamo a casa tardi, alle tre, e andiamo a dormire alle cinque. È una situazione che si ripete ovunque, anche qui. In tutti i campionati, le squadre che giocano la Champions vengono tutelate, ma da noi non succede. Non abbiamo tempo per recuperare, e chi prende certe decisioni evidentemente non se ne rende conto”.

Barcellona, Flick: “Sono fiero del mio gruppo”

Sul cammino stagionale dei blaugrana: “Nonostante tutto, siamo in semifinale, mentre l’altra squadra è stata eliminata. Forse non siamo al massimo della condizione, ma sono fiero del mio gruppo. A Dortmund non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, è vero. Ma se a inizio stagione qualcuno ci avesse detto che il 18 aprile saremmo stati in finale di Coppa, tra le prime quattro d’Europa e in testa al campionato, nessuno ci avrebbe creduto. Abbiamo perso solo una partita”.

Flick: “L’Inter ha un grande allenatore”