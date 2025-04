Bayern Monaco, Kompany: “Superare la delusione di Champions? Vi spiego”

Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro l’Heidenheim: “Superare la delusione di Champions? Penso che sia il nostro compito. La priorità assoluta è ciò che faremo contro l’Heidenheim nei prossimi 90 minuti”.

“In questo momento dobbiamo essere molto pragmatici. Vogliamo fare tutto il possibile per migliorare nella prossima partita. Non possiamo cambiare il passato. Le prossime partite sono la nostra occasione per dimostrare quanto siamo bravi e cosa siamo in grado di fare. Non sono uno che resta a terra a lungo. Sono naturalmente molto, molto motivato e affamato di vittorie. Non ho bisogno di molto per ritrovare la carica il giorno dopo”.