Come Zanardi, annuncio sconvolgente

L’annuncio ha colto di sorpresa tutti i fan di Alex Zanardi: la decisione è ormai presa, farà esattamente come il campione bolognese.

I tantissimi fan di Alex Zanardi sperano sempre in qualche buona notizia sulle condizioni di salute del campione bolognese. Dopo il terribile incidente di quasi 5 anni fa, quando venne travolto da un camion mentre era impegnato in una staffetta di beneficenza in handbike, Zanardi prosegue la riabilitazione seguito dai professionisti e amorevolmente assistito dai suoi familiari.

Il paraciclismo ha caratterizzato la seconda parte della carriera sportiva di Zanardi, in particolare l’handbike prima nella categoria H4 e poi in H5. Con il passare degli anni l’ex pilota di automobilismo – che subì l’amputazione delle gambe nel 2001 dopo un altro tremendo incidente in Germania – è diventato uno dei migliori atleti della sua categoria.

Anche grazie all’esempio di Zanardi altre persone con disabilità hanno potuto scoprire e approfondire l’handbike, arrivando a compiere imprese straordinarie. E’ proprio l’obiettivo di Eleonora Delnevo, rimasta paralizzata nel marzo 2015 dopo una caduta in un canalone mentre scalava una cascata di ghiaccio in Val Daone, nel Trentino Alto Adige.

Giù nelle gole con l’handbike: il sogno di Eleonora sarà realtà

Nonostante la lesione spinale, che le ha procurato una paralisi alle gambe, ‘Lola’ – questo il suo diminutivo – è rimasta fedele alla sua montagna e ha deciso di esplorare nuovi orizzonti. La 44enne di Albino (Bergamo) vuole infatti scendere le gole del Verdon, situate al centro delle Alpi Provenzali, assieme alla francese Eline Le Menestrel. E’ la stessa Eleonora a spiegare all’Eco di Bergamo che si troverà a Manosque con la sua compagna d’avventura e insieme raggiungeranno il canyon.

La transalpina ci arriverà in bicicletta, mentre ‘Lola’ si muoverà in handbike. “Lì ci raggiungeranno due miei amici dalla Val Seriana, Mauro Gibellini noto come “Gibe” e Paolo Sala, per poi cominciare la discesa”. Alcuni escamotage renderanno poi la discesa meno complicata, come ad esempio l’installazione di un autobloccante sul manubrio dritto a T di una vecchia mountain bike, assieme a una carrucola e a un altro bloccante che terranno Eleonora ferma sulla corda.

“L’obiettivo – spiega la 44enne all’Eco di Bergamo – è infatti addentrarci nella gola scendendo per circa centocinquanta-duecento metri prima fino in fondo alla gola per poi risalire sino all’imbocco del sentiero”. Una determinazione straordinaria, quella di Eleonora, nonostante lei stessa denunci come le montagne bergamasche non sono l’ideale per le persone con disabilità, a differenza di altri luoghi come il Canton Ticino o le Dolomiti dove ci sono “sentieri percorribili anche con le handbike“.