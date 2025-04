Inter, Bastoni: “Semifinale di Champions, che emozione. E ora…”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Hai dormito bene dopo il Bayern?

“Non un granché, adrenalina a mille, ma queste notti insonni passano via volentieri. Non ho sognato nulla, ma c’era poco da sognare: la realtà era bellissima di suo, mi sono concentrato su quella!”.

Nella geografia del cuore, dove la mette una notte così?

“Nella top 5 di quelle più belle vissute con l’Inter. Prima del turno tutti pensavano fosse scontata la qualificazione del Bayern, una favorita per la vittoria finale. Averlo eliminato significa essere una grande squadra”.

Gol a Monaco dopo l’1-1, due reti dopo Kane a Milano: ha ragione Lautaro con quella storia dei co…?

“Sì, ce li abbiamo. Ma, soprattutto, noi siamo quelli che più crediamo in noi stessi. Al di là della percezione dell’Inter là fuori, qui dentro abbiamo tanta fiducia in noi stessi: sappiamo che, presi singolarmente, forse non siamo i migliori, ma che tutti insieme possiamo dar fastidio a chiunque”.

Col Bayern ha vacillato per un momento?

“No, ho sempre pensato che ce l’avremmo fatta. È scattata la voglia di dimostrare al mondo che a questo livello non siamo arrivati per caso. Siamo entrati in campo così, consapevoli di passare il turno”.

Riprovarci dopo Istanbul è una spinta in più?

“Sì, perché le nostre carriere non sono infinite e chissà quante altre volte ci ricapiterà di giocare una semifinale di Champions. È un’occasione che va colta, vogliamo rivivere le emozioni di Istanbul, però stavolta stando dall’altro lato… Faremo di tutto perché questo si avveri. E non è scontato essere già arrivati qua, tra le prime quattro. Sta un po’ passando questo concetto e, invece no: non capita spesso a un’italiana di riuscirci, ma noi lavoriamo da quattro anni, ininterrottamente. Venti giorni di riposo in estate non sono certo una vacanza…”.