Inter, comunicato sulle condizioni di Thuram: i dettagli

Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra.

La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.

FONTE: comunicato stampa Inter

La conferenza di Inzaghi post-Bayern

Lei è consapevole che sta facendo la storia dell’Inter? È una cosa che le pesa?

“Sono serate che rimarranno dentro di noi, fare queste due partite con il Bayern che è un avversario di spessore era difficilissimo ma questo ripaga le giornate fatte con i ragazzi. Senza grandi uomini partite come queste non riesci a farle. Sono un allenatore molto fortunato”.

Inter, Arsenal e Barcellona erano tra le prime 8 e ora sono in semifinale. È un dato casuale?

“Era importantissimo arrivare tra le prime 8 e la differenza rispetto alla passata stagione sta lì, in questa nuova Champions, motivo per cui abbiamo avuto qualche problemino in più. L’Arsenal il e Barça sono arrivate tra le prime 8 come noi, PSG e Bayern hanno avuto qualche difficoltà in più ma devo dire bravi ai ragazzi. Ci siamo sacrificati, siamo stati bravi sulle palle inattive e sulle seconde palle. I ragazzi oltre ad essere grandi campioni sono grandi uomini”.

Qual è il segreto di questa Inter?

“Secondo me è come stanno bene i ragazzi insieme. Oggi Correa, Zielinski e Dumfries erano indisponibili ma erano comunque lì con noi nella panchina aggiuntiva. C’è unione. Tutti sanno di essere utili alla causa e si fanno sempre trovare pronti”.

A Monaco segna Muller e poi Frattesi, a Milano dopo Kane invece l’Inter ne fa due. Non piegarsi all’avversario è diventata una missione.

“È frutto della lucidità. Abbiamo preso un gol quando non eravamo messi bene: Mkhitaryan era rimasto fermo per una botta alla testa, loro giustamente hanno giocato e abbiamo preso gol, ma una squadra non forte mentalmente non reagisce così. Invece la squadra è rimasta lucida e ha continuato il piano partita”.