La Lazio vince la partita nei 90 minuti e nei 120 minuti, ma non basta.Il Bodø Glimt passa in semifinale dopo i calci di rigore. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha commentato così la sfida che vale l’eliminazione della Lazio dall’Europa League, ai microfoni di Sky Sport.

Delusione importante, la Lazio aveva rimontato.

”C’è dolore perché meritavamo di passare il turno. Abbiamo fatto una partita straordinaria, davanti a un pubblico pazzesco. La squadra ha giocato bene, ha aggredito bene la partita e ha creato tantissime occasioni da gol. Ringrazio la squadra, i tifosi i miei ragazzi, tutti. Anche quelli che hanno sbagliato i rigori”.

Come siete arrivati alla scelta dei tiratori dei rigori?

”È chiaro che ai rigori ci sono diverse variabili. Come stanno i giocatori, come si sentono, se sono tranquilli. Hanno tirato Dia e tutti gli attaccanti. Non dobbiamo rammaricarci. Sono ragazzi giovani. Castellanos era distrutto, ma lo recupereremo. Dobbiamo solo rimetterci in carreggiata”.

Nuno Tavares, come sta?

”È uscito piangendo. Lo stadio lo ha acclamato, io ho provato a tranquillizzarlo. È una situazione difficile, ma lui era tranquillo, stava bene, si era allenato bene. Quando c’è stato bisogno, lui ha detto che stava bene. E ora c’è stata questa nuova ricaduta. È importante recuperare il giocatore e in generale la squadra perché abbiamo solo qualche giorno per recuperare”.

Questa eliminazione vi toglie tanto. Ma le prestazioni della Lazio dicono che la Lazio di Baroni è tornata.

”Quella in Norvegia è quella che rigiocherei. Ma parlando coi giocatori, mi hanno detto tutti che era difficile giocare in quelle condizioni. Era difficile stare in piedi e coordinare i movimenti. Secondo me noi abbiamo fatto però benissimo. Abbiamo fatto calcio, abbiamo creato tanto. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Anche lo stadio lo ha riconosciuto”.

La squadra va recuperata anche psicologicamente. Baroni lei ha sempre trovato le parole giuste per rialzare la Lazio.

”Parlerò con certezza con la squadra. Ma è una squadra che ha un bel gruppo. Dobbiamo trovare il modo di superare questo dolore anche fisico. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita. L’obiettivo è recuperare tutti. Sono orgoglioso di loro, l’ho detto a loro anche a fine partita prima dei rigori. Li ho ringraziati per la partita straordinaria che abbiamo fatto”.