Messi svela un clamoroso retroscena sul Barcellona! E sul Mondiale 2026 è chiaro

Sul suo approdo all’Inter Miami, Messi ha dichiarato: “La decisione di venire qui è stata puramente una decisione di famiglia. Siamo venuti negli Stati Uniti, a Miami, per vivere questa nuova esperienza”.

Sulla MLS: “Questa è una Lega molto fisica, ci sono molti giovani che correggono gli errori con il fisico. Sembra di no, ma si corre tantissimo e ci sono molte partite con continui ribaltamenti di fronte negli ultimi minuti, e si trovano più spazi. È un campionato in cui le squadre stanno crescendo molto, si sono rinforzate bene, e se la Lega permettesse di ingaggiare più giocatori, lo farebbero, perché ci sono molte restrizioni, ma potrebbe crescere ancora. Si viaggia parecchio, le distanze sono più lunghe”.

Sulla rivalità con il Messico durante il Mondiale del Qatar 2022: “Non so cosa sia successo con i messicani, da quando sia iniziato questo astio. Mi sono sempre sentito molto amato dalla loro gente, non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ma loro si sono messi in una posizione di rivalità che in realtà non esiste. Lo stadio era infuocato, perché loro portano sempre tanto pubblico. È stata l’unica partita in cui si sentiva che era davvero molto equilibrata”.

Messi: “Mondiale 2026? Devo essere sincero con me stesso”

Sul suo futuro: “Continuerò a competere. Questa natura non mi abbandonerà mai, perché fa parte di me. È così che sono cresciuto. Amo vincere e competere. Mondiali 2026? Quest’anno sarà importante per la mia decisione riguardo ai Mondiali. Mentirei se dicessi che non ci sto pensando, ma vivo giorno per giorno. Devo essere sincero con me stesso per capire se posso esserci oppure no. Mi godo quello che faccio, sono cresciuto con un pallone e sarà sempre così, al di là dell’essere giocatore o meno. Finché possiamo, me lo godo”.