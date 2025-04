Mistero Valentino Rossi: cancella la Ducati, cosa è successo

C’è un mistero che riguarda Valentino Rossi e che coinvolge anche la Ducati: è stata cancellata, rivelato quel che è successo davvero

Che sia la volta buona? Tra Valentino Rossi e la Ducati potrebbe essere l’anno giusto per rifarsi delle delusioni del passato. La Pertamina Enduro VR46 Racing Team è diventata team satellite ufficiale dell’azienda di Borgo Panigale in MotoGP, avendo anche la possibilità di sfruttare una delle nuove Ducati con Di Giannantonio.

Un rapporto sempre più stretto, anche se con qualche ombra all’orizzonte: non per l’accordo che è blindato, ma per la presenza nella squadra ufficiale di quel Marc Marquez da sempre rivale numero 1 di Rossi. Una ‘convivenza’ non semplice, che è stata già molto chiacchierata, ma che in maniera diretta non inciderà sul rapporto tra la Ducati e Valentino.

Un rapporto in cerca di riscatto visto che da pilota il binomio Rossi-Ducati si è rivelato una vera delusione con due anni da dimenticare per entrambe le parti. Ora la storia è diversa con Di Giannantonio e Morbidelli che hanno già raggiunto i primi importanti risultati con già tre podi nelle gare lunghe della domenica e la sensazione che si possa ulteriormente migliorare. Magari sfruttando anche qualche consiglio di Rossi che ha fatto tappa in Qatar per assistere dal vivo al GP di domenica scorsa. Una visita con un mistero: la Ducati è stata cancellata.

Valentino Rossi cancella la Ducati: cosa c’è dietro

Un Valentino Rossi che nei box della Vr46 ha indossato l’abbigliamento del team, ma con una differenza rispetto a tutti gli altri membri della squadra: nessun riferimento alla Ducati.

Il marchio dell’azienda non compariva sui vestiti indossati da Rossi, mentre è in bella vista (sia davanti che sulle maniche) sulle felpe indossate dagli altri membri del team del ‘Dottore’. Come mai questa differenza? Tutto ha origine da un altro accordo, quello tra Valentino e la Yamaha: l’ex pilota di Tavullia ha, infatti, firmato un contratto da Ambasciatore Mondiale dell’azienda giapponese.

Un accordo che include anche il divieto di mostrare i marchi dei brand direttamente concorrenti della Yamaha, come è appunto la Ducati. Ecco dunque il motivo per il quale Rossi non ha potuto indossare abbigliamento con il marchio dell’azienda di Borgo Panigale nonostante fosse previsto nelle divise ufficiali del team di cui è proprietario. Una particolarità che ha destato curiosità e ha alimentato per un po’ il mistero: tutto più chiaro ora.