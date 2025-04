Paura in campo, la caviglia fa crack: scatta l’allarme

Le immagini del brutto infortunio alla caviglia hanno fatto rapidamente il giro del web: i tifosi sono molto preoccupati.

Le immagini di atleti che subiscono gravi infortuni suscitano sempre grande preoccupazione negli appassionati di sport. In alcuni casi la diagnosi è meno pesante del previsto, in altri invece il responso medico è dei peggiori. Lo abbiamo visto di recente con Federica Brignone, che ha riportato la rottura di tibia, perone e legamento crociato anteriore dopo la caduta nella seconda manche di slalom gigante ai campionati italiani in Val di Fassa.

Nelle scorse ore altre paurose immagini in diretta hanno fatto scattare l’allarme. Stavolta è capitato in NBA, precisamente nel match tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. I due team si sfidavano per il turno di play-in, ovvero una sorta di ‘spareggio’ tra la settima e l’ottava della Western Conference per decidere chi delle due avrebbe ottenuto il pass per i playoff.

Dopo una sfida molto tirata è stata Golden State a spuntarla, trascinata dai 38 punti di Jimmy Butler e i 37 di Stephen Curry. Niente da fare per Memphis, nonostante i 30 punti di Desmond Bane e i 22 di Ja Morant. Proprio quest’ultimo ha dovuto abbandonare il parquet nel corso del terzo quarto a causa di un brutto infortunio alla caviglia sinistra.

Infortunio alla caviglia, rischia il forfait: tifosi a pezzi

Morant stava infatti tentando un tiro mentre era ostacolato da due difensori dei Warriors. Il 25enne di Dalzell è però ricaduto male ed è rimasto a terra, visibilmente dolorante. L’esterno dei Grizzlies ha tirato comunque i liberi prima di accomodarsi in panchina. Nell’ultimo quarto è rientrato in campo per cercare di dare una mano alla sua squadra, senza però riuscire a portare il match dalla parte di Memphis.

I Grizzlies sono ora chiamati ad affrontare i Dallas Mavericks – giunti noni nella Western Conference – per il secondo turno di Play-In: il match è in programma sabato 19 aprile. L’auspicio dei tifosi di Memphis è che coach Tuomas Iisalo possa contare su Morant: le condizioni del play verranno monitorate già nelle prossime ore per capire se potrà scendere in campo contro Dallas.

Jo Morant, considerato uno dei più grandi talenti degli ultimi anni, è ai Grizzlies dal 2019: il team lo scelse al Draft di quell’anno. Nel 2020 fu premiato con il ‘Rookie of the Year’, mentre nel 2022 ricevette il premio come ‘Most Improved Player’. Vanta anche due partecipazioni all’All-Star Game.