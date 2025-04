Serie A, niente 5° posto in Champions League. Il posto extra a Premier e Liga

Finisce definitivamente la corsa dell’Italia e della Serie A al posto extra in Champions League. Con l’eliminazione della Lazio è matematica l’impossibilità per l’Italia, rappresentata ormai solo dall’Inter e dalla Fiorentina, di arrivare ad ottenere il quinto posto nella massima competizione europea. L’Italia chiude al terzo posto, con il punteggio di 21.187, dietro all’Inghilterra e alla Spagna.

Serie A, terza nel ranking UEFA

La Premier League e le sue squadre (4, Arsenal, Tottenham, Manchester United e Chelsea) è prima nel ranking con 26.821, mentre la Spagna con 23.250 ha staccato in maniera decisiva la Serie A. Una brutta notizia per le squadre italiane, che però era ormai quasi una certezza. L’Inter e l’eliminazione del Real Madrid in questi giorni di Champions League avevano illuso e avevano fatto provare e calcolare una clamorosa rimonta.

Ed è paradossale pensare che la Serie A, nonostante la semifinale dell’Inter in Champions League, quest’anno non è riuscita a conquistare una delle prime due posizioni del ranking europeo. Classifica che sorprende rispetto ad un anno fa. L’anno scorso, infatti oltre alla Serie A, a conquistare il quinto posto in Champions League era stata la Bundesliga. Anche il massimo campionato tedesco è finito fuori dalle prime due. Il massimo torneo della Germania, infatti, è quarto abbastanza staccato anche dalla Serie A.