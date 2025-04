Sinner superato da Alcaraz, sorpresa nella classifica ATP

La classifica ATP sta per subire un clamoroso ribaltone: Sinner ‘detronizzato’ da Alcaraz, manca davvero poco.

La squalifica di Jannik Sinner è ormai agli sgoccioli. Il 4 maggio il numero 1 al mondo potrà finalmente tornare in campo: lo farà subito, dato che prenderà parte agli Internazionali d’Italia al Foro Italico ricevendo così anche il calorosissimo abbraccio del proprio pubblico. Nei tre mesi di assenza forzata il trono di Sinner non è mai stato in pericolo: i due principali avversari, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, non sono riusciti a insidiare il primato del fenomeno altoatesino.

Tuttavia, mentre il tennista tedesco è stato protagonista di un inizio stagione davvero negativo, Alcaraz ha quantomeno portato a casa i tornei di Rotterdam e Monte Carlo: risultati che gli hanno permesso proprio di scavalcare Zverev in classifica, portandosi così al secondo posto nel ranking ATP.

Il 23enne di San Candido mantiene ancora più di 2.000 punti sul grande rivale ma ora teme che Alcaraz possa avvicinarsi prima del Roland Garros. Jannik, dato il lungo stop, potrebbe fare un po’ fatica a tornare subito competitivo: il 21ene di Murcia può approfittarne, così da rosicchiare sempre più terreno a Sinner e magari sognare addirittura di scavalcarlo in classifica.

Alcaraz, sorpasso a Sinner: è tutto pronto

Stando ai calcoli, infatti, se Alcaraz riuscisse a fare un bel filotto di vittorie potrebbe ancora detronizzare Sinner prima del secondo torneo del Grande Slam di questa stagione. Lo spagnolo, vincitore lo scorso anno sia del Roland Garros che di Wimbledon, dovrebbe infatti trionfare a Barcellona e poi imporsi anche nei tornei di Madrid e Roma.

Ma non è tutto: per sognare davvero di superare Sinner nel ranking ATP il tennista iberico deve anche sperare che Jannik venga eliminato al primo turno agli Internazionali d’Italia. Messa così sembra davvero un’impresa complicata, ma non impossibile. Alcaraz ha già dimostrato di saper dare il meglio di sé sulla terra rossa ed è pertanto determinato a portare a casa tutti e tre i titoli. In più, come accennato, dopo tre mesi di stop un’eliminazione di Sinner al primo turno non è così fantasiosa.

A prescindere da cosa accadrà nelle prossime settimane i due saranno senz’altro i grandi favoriti al Roland Garros. Lo scorso anno Sinner e Alcaraz diedero vita a una spettacolare semifinale: la spuntò lo spagnolo, che andò poi a vincere il torneo battendo in finale Alexander Zverev.