Atalanta, sorpresa di Pasqua: contro il Milan Gasperini recupera un big all’ultimo. I convocati

Sono 21 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Milan-Atalanta, gara della 33ª giornata della Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 20 aprile alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano.

La grande notizia per la Pasqua bergamasca è il ritorno a sorpresa del fantasista belga Kevin De Ketelaere, che ha recuperato prima del previsto e torna dunque a disposizione per la sfida contro i rossoneri. Ecco di seguito i giocatori in lista:

Portieri: Carnesecchi Marco (29), Rui Patrício (28).

Difensori: Bellanova Raoul (16), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kossounou Odilon (3), Ruggeri Matteo (22).

Centrocampisti: Brescianini Marco (44), de Roon Marten (15), Cuadrado Juan (7), Sulemana Ibrahim (6).

Attaccanti: De Ketelaere Charles (17), Maldini Daniel (70), Pašalić Mario (8), Samardžić Lazar (24),Toloi Rafael (2), Zappacosta Davide (77), Lookman Ademola (11), Retegui Mateo (32), Rossi Francesco (31).