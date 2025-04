ATP 500 di Barcellona, la finale sarà Alcaraz-Rune

Sarà Holger Rune contro Carlos Alcaraz l’ultimo atto dell’ATP 500 di Barcellona: la sfida si giocherà domani alle ore 13.

I due match

Holger Rune ha aperto la giornata in terra spagnola con una strepitosa vittoria su Karen Khachanov: il tennista danese, che dalla prossima settimana tornerà in top 10, offre una prestazione spettacolare, di sostanza, e chiude la pratica in poco più di un’ora con il finale di 6-3 6-2. Pochi problemi anche per Alcaraz che regola Arthur Fils: lo spagnolo si impone senza intoppi con il finale di 6-2 6-4, domani l’obiettivo sarà ripetersi dopo Montecarlo, per mettere ulteriore pressione sulle spalle di Jannik Sinner, pronto al rientro.