Beppe Manzi, ospite a ‘Di Tutto un Pod’: “Vi racconto il docufilm ‘Una vita da Dea’”

Beppe Manzi, regista e sceneggiatore bergamasco, ha parlato del docufilm sull’Atalanta al podcast di SPORTITALIA ‘Di Tutto un Pod’: “Un anno fa stavamo pensando a questo film. La sliding door è la celebrazione della vittoria dell’Atalanta nell’Europa League. Gasperini ha rivoluzionato lo stile Atalanta, ma dice anche una cosa molto interessante: non serve per forza di cose un trofeo per sentirsi realizzato sul piano professionale. Abbiamo posizionato un tassello emozionale bellissimo per salire tutti gli scalini”.

La puntata sarà disponibile da quest’oggi sui nostri canali social, mentre da martedì 22 aprile potrete seguirla sul canale 60 DDT, a partire dalle 16.30.

La frase di Zappacosta

Zappacosta ha parlato così nel docufilm: “Incredibile come anni fa i bambini di Bergamo tifavano per le grandi squadre, non per l’Atalanta. Negli ultimi anni si è creato un senso di appartenenza incredibile istituito anche dai Percassi”. Manzi spiega: “A Bergamo appena nasci ti regalano la maglietta dell’Atalanta, è la tua seconda pelle. Nel film c’è Stromberg, giocatore svedese che gira per l’Europa, che spiega che tutti associano l’Atalanta alla città di Bergamo. Tutto si unisce in quel senso di appartenenza magico”.

La settimana particolare

Il documentario si concentra sulla settimana decisiva della scorsa stagione. Manzi spiega a SPORTITALIA: “L’idea è nata da quella settimana incredibile dal 15 al 22 maggio. Il titolo iniziale del film era: “Una settimana da Dea”. Il 15 maggio c’è stata la sconfitta in finale di Coppa Italia (io ero allo stadio Olimpico). A Dublino contro il Bayer Leverkusen Scamacca credeva che, per la legge dei grandi numeri, l’Atalanta avrebbe potuto portarla a casa. I nerazzurri ci hanno messo quella grinta in più che serviva per portare a casa il successo. In mezzo c’era la trasferta vittoriosa di Lecce che ha dato uno spunto in più per la finale di Europa League. Quella settimana lì è stata: ‘Dall’Inferno al Paradiso'”.