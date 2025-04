BMW Open di Monaco, Zverev supera Marozsan: sfiderà Shelton in finale

Si è conclusa poco fa anche l’ultima semifinale del BMW Open di Monaco: Alexander Zverev sfiderà Ben Shelton in finale.

I due match

La giornata è stata aperta da Ben Shelton, che all’ora di pranzo ha regolato Francisco Cerundolo, autore di un ottimo torneo. L’argentino si era imposto 6-2 nel primo set, prima di subire la strepitosa rimonta dell’americano che vince il secondo al tie break prima di chiudere definitivamente la pratica al terzo set, con il finale di 2-6 7-6 6-4. Pochi istanti fa si è conclusa anche la seconda semifinale: Zverev batte Fabian Marozsan 7-6 6-3 e si regala il pass per l’ultimo atto del torneo. Prestazione di sostanza per il tedesco, reduce da una brutta prima parte di stagione. Domani, contro Shelton, la prima occasione per rilanciarsi.