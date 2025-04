Conte fa tremare il Napoli: “Aperto a restare, ma non so se ci sono i mezzi per vincere”

Il Napoli vince ed aggancia l’Inter in vetta alla classifica di Serie A, con 71 punti ed in attesa del risultato dei nerazzurri nella sfida di domani contro il Bologna. Al termine della partita però il tecnico azzurro, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro che lasciano spazio al dubbio: “La gente vuole vincere, c’è grande apertura da parte mia sotto tutti i punti di vista, poi bisognerà vedere la realtà quale sarà. Grande apertura perché, ripeto, a Napoli sto bene. Ho trovato una piazza che mi dà emozione e questo è molto importante”, ha esordito, con apertura.

Poi però una precisazione non da poco: “Io comunque porto aspettative. Chi prende Conte dice ‘O arriva primo o secondo’, anche se l’anno prima arrivi decimo. Non basta lottare per arrivare in Europa, crescono ambizioni e aspettative. Io mi metto a capo e posso fare da garante su tutto, però non sono stupido, se non ci sono i mezzi necessari per fare questo”.