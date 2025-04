Inter, allarme Lewandowski per il Barcellona: gli aggiornamenti sul suo infortunio

“Dall’entourage di Robert Lewandowski sono preoccupati che l’infortunio possa tenerlo fuori almeno un paio di settimane, facendogli perdere l’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter, prevista il 30 aprile”: Tancredi Palmeri dal proprio profilo X riporta questo aggiornamento in riferimento alle condizioni dell’attaccante polacco, uscito anzitempo dalla sfida che il Barcellona ha vinto in rimonta per 4-3 oggi contro il Celta Vigo.

Al momento non è ancora chiara l’entità precisa del suo stop, ma si opportuno o possibile fare previsioni sull’entità dello stop, ma in Spagna si parla di problema al bicipite femorale e c’è apprensione per il fatto che il calendario presenta per la squadra di Hansi Flick le seguenti sfide: Maiorca il 22 aprile in Liga, poi finale di Copa del Rey nel Clasico contro il Real Madrid del 26 aprile ed appunto l’andata della semifinale europea con l’Inter del 30.

Al termine del match intanto Ferran Torres si è detto pronto a sostituire Lewa: “Sono sempre pronto quando l’allenatore mi chiama. Oggi ho segnato un gol, ho potuto aiutare la squadra, e questo è ciò che conta. <strong>Sostituire Lewandowski?</strong> La squadra sa già che sono qui per qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno”.