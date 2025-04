Roma a -2 dalla Champions, Ranieri: “Non è facile arrivarci”. Poi risponde su Ancelotti

La Roma vince 1-0 contro l’Hellas Verona: una rete di Shomurodov al 4′ basta ai giallorossi per superare nuovamente la Lazio al sesto posto – in attesa del risultato dei rivali – e per portarsi a -2 dalla Champions League.

Al termine della sfida il tecnico Claudio Ranieri ha parlato della prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, dicendosi soddisfatto: “E’ stata una sfida complicatissima esattamente come mi immaginavo. Il Verona gioca in avanti e poi ti viene a contro-pressare, ma è stato un bene per noi il fatto di averla sbloccata subito. Bene tutti quanti, non voglio fare classifiche. Volevamo i 3 punti, sono venuti e facciamo una buona Pasqua noi e i nostri tifosi”.

Sulla distanza di due punti dalla Champions, Ranieri ha preferito andarci cauto, dato che le rivali, dalla Juventus al Bologna fino alla stessa Lazio, sono più che mai agguerrite: “Andarci non è facile. Un conto è dire che questi ragazzi stiano facendo una cosa straordinaria. C’è il sogno, poi c’è il pensiero e l’azione. C’è da lavorare, ora abbiamo partite bellissime. Il campionato è iniziato male, deve finire possibilmente bene. Il valore della rosa? C’è un buon gruppo. Non resto perché basta, ma poi va lasciato tempo al nuovo allenatore per plasmare il suo gruppo. Un altro anno con me sarebbe perso. E’ giusto che io mi faccia da parte e che arrivi un allenatore che sa quello che vuole e come vuole ottenerlo”.

Sulla possibilità di restare in caso di rinforzi sul mercato, ha chiosato: “Io ho finito, non c’è più senso”. Infine, l’allenatore giallorosso ha dribblato in maniera decisa l’ultima domanda relativa alla possibilità che il nuovo tecnico dei capitolini possa essere Carlo Ancelotti, per il quale tira una brutta aria al Real Madrid dopo l’eliminazione dei blancos dalla Champions League, ai quarti contro l’Arsenal: “Non parlo più dell’allenatore, mi dispiace”.