Sinner, spunta fuori la verità: pazzesco

I fan di Jannik Sinner sono appena venuti a conoscenza di una clamorosa verità: ora lo scenario è completamente ribaltato.

Le immagini di Jannik Sinner che si allena con Jack Draper sulla terra rossa di Monte Carlo hanno scatenato l’entusiasmo dei tantissimi fan del campione italiano. Dallo scorso 13 aprile, infatti, il numero 1 al mondo può di nuovo allenarsi in strutture federali, mentre il prossimo 4 maggio terminerà la squalifica di tre mesi inflitta dopo il patteggiamento con la WADA per il caso Clostebol.

Sinner si è messo subito al lavoro per cercare di arrivare già in buona condizione agli Internazionali d’Italia. Il suo ritorno in campo dopo la squalifica sarà proprio al Foro Italico di Roma, dove dovrebbe esordire tra l’8 e il 9 maggio. Il primo allenamento svolto con l’amico Draper a Monte Carlo è andato bene: l’obiettivo è farsi trovare pronto per l’appuntamento capitolino ma soprattutto arrivare al Roland Garros nella migliore forma possibile.

Più di qualcuno, infatti, crede che i mesi di assenza forzata impediscano a Sinner di poter competere per la vittoria già agli Internazionali d’Italia. Lo ha detto anche il capitano della Nazionale maschile di Coppa Davis, Filippo Volandri, convinto che Sinner e il suo staff stiano lavorando soprattutto in ottica Parigi. Eppure c’è anche chi invece crede che Jannik sarà pienamente competitivo già a Roma.

Sinner, ora è ufficiale: l’ex coach svela tutto

Riccardo Piatti, ex coach del 23enne di San Candido, ha rilasciato un’intervista a Super Tennis dove ha parlato del ritorno in campo di Sinner. Piatti, che si è separato professionalmente da Sinner nel 2022, crede che il periodo di stop non abbia fatto male a Jannik. Anzi, a detta del suo ex coach in questi mesi il numero 1 al mondo ha lavorato per diventare ancora più forte, come già accaduto in passato.

“La pandemia, ad esempio, è stato uno dei periodi più importanti di costruzione – le parole di Piatti a Super Tennis – A Monte-Carlo si allenava tre volte a settimana sul fisico e giocava tutti i giorni a tennis”. Per questo motivo l’ex allenatore di Sinner crede che il 2025 possa essere l’anno buono per centrare il Grande Slam.

Dopo la vittoria agli scorsi Australian Open, quindi, Jannik può andare all’assalto anche di Roland Garros, Wimbledon e US Open: “Sono sicuro che in questi mesi senza poter disputare tornei Sinner non si sia fermato – ha concluso Piatti – Trasformerà questa situazione spiacevole in una positiva”.