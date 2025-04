Sport italiano distrutto, terribile notizia: addio ad una leggenda

Gli appassionati di sport devono dire addio a una vera e propria leggenda: la notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole.

Dover dire addio a una leggenda dello sport è sempre molto doloroso. Ogni volta che gli appassionati di discipline sportive ricevono una notizia di questo tipo lo sconforto prende il sopravvento. Spesso, infatti, si tratta di personaggi che hanno scritto pagine indelebili e che si sono distinti non solo per le loro gesta atletiche ma anche sul piano umano.

Proprio nelle scorse ore tanti fan del basket sono venuti a conoscenza di un lutto che ha suscitato commozione e lacrime. Pasquale Favano, vera e propria leggenda del basket reggino, è venuto a mancare: la notizia ha provocato grande tristezza in tutta la comunità sportiva e in particolare tra i tifosi della Cestistica Piero Viola.

Favano è stato infatti per tanti anni anima e cuore del club neroarancio. Chi ha qualche anno in più ricorda certamente le tante battaglie sul parquet con indosso la canotta della Cestistica Piero Viola, mostrando un enorme attaccamento a quei colori che ha portato sempre nel cuore. Il classe ’46 era però così tanto apprezzato anche per i valori umani che è sempre riuscito a trasmettere.

Basket in lutto, addio alla leggenda: il ricordo struggente

L’annuncio della scomparsa di Pasquale Favano ha scosso l’intera città di Reggio Calabria. In tanti stanno ricordando con messaggi di affetto e cordoglio la colonna del basket reggino, a cominciare dal sindaco Giuseppe Falcomatà: “Ci lascia un uomo buono e generoso, ma resta il suo esempio, fatto di rispetto, spirito di servizio e passione autentica per lo sport“.

Anche la Pallacanestro Viola ha voluto ricordare Pasquale Favano con parole struggenti per quello che viene definito “pilastro e presenza” del club neroarancio. “Abbiamo potuto contare su Pasquale, pur nella nostra giovane storia, grazie al suo indissolubile legame con la Viola che ha manifestato con il suo sorriso e la presenza rassicuranti e le sue parole sempre benevole – scrive la società reggina – Grande esempio di dedizione e attaccamento ci mancherà tantissimo”.

Anche dopo aver smesso i panni da giocatore Favano è stato sempre vicino alla pallacanestro reggina, dalle giovanili alla prima squadra, mettendo a disposizione non solo le sue enormi competenze cestistiche ma anche il suo grande carisma e l’infinita bontà. “E’ stato guida e fonte di ispirazioni per intere generazioni di giovani atleti – il ricordo di Fip Calabria – a cui si è dedicato negli anni della Pallacanestro Viola e che hanno visto in lui una guida, un amico e un punto di riferimento“.