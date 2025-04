Verstappen alla Ferrari, arriva anche l’annuncio: pazzesco in F1

Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull al termine della stagione: tra le possibili destinazioni del campione olandese c’è anche la Ferrari.

Il Mondiale 2025 di Formula 1 è iniziato sulla falsariga di come è terminato lo scorso campionato. La McLaren sembra infatti avere una marcia in più rispetto alla Red Bull: la scuderia di Woking può inoltre contare su due piloti molto competitivi come Norris e Piastri, mentre Tsunoda non sembra in grado di reggere il passo dei migliori.

Uno scenario che sta preoccupando non poco Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha un ritardo contenuto in classifica nei confronti dei due piloti della McLaren ma le prestazioni della RB21 lasciano più di qualche dubbio. In più le recenti dichiarazioni di Helmut Marko, che ha parlato del rischio di “perdere Verstappen” se la Red Bull non sarà in grado di difendere il titolo, gettano ulteriori ombre sul futuro del campionissimo olandese.

Le voci di una separazione a fine stagione tra Verstappen e la Red Bull stanno diventando sempre più forti. Il 4 volte iridato ha un contratto con la scuderia di Milton Keynes fino al 2028 ma la situazione attuale e i cambiamenti previsti nel 2026 – Red Bull passerà dai motori Honda alle power unit di sua produzione – potrebbero spingere Max a valutare una nuova esperienza altrove.

Verstappen, svelato il futuro: fan spiazzati

Non è un segreto che Toto Wolff sia da tempo in azione per cercare di convincere Verstappen a sposare il progetto Mercedes. Eppure tra le tante scuderie che potrebbero lanciare l’assalto a Verstappen viene menzionata anche la Ferrari: le prestazioni di Lewis Hamilton non sono molto convincenti e l’idea di sostituirlo già dopo un anno con l’olandese comincia a farsi largo tra i corridoi di Maranello.

Tuttavia proprio in questi ultimi giorni si sta parlando parecchio anche dell’ipotesi Aston Martin: il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, pronto ad acquisire la scuderia con sede a Silverstone, sarebbe disposto a offrire uno stipendio da capogiro al pilota della Red Bull. Verstappen, nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP di Arabia Saudita, ha però dribblato le domande sul suo futuro.

Il 27enne di Hasselt ha infatti detto di voler solo continuare a lavorare per migliorare sempre più la RB21. “Onestamente tutti parlano del mio futuro, tranne me“, ha detto Verstappen, lasciandosi andare anche a un sorriso. “Come ho detto prima, voglio solo concentrarmi sulla mia macchina e sul mio lavoro col team – ha ribadito il campione del mondo in carica – Questa è l’unica cosa a cui sto pensando al momento, in F1. Sono molto rilassato“.