Jasmine Paolini show in Germania: la tennista azzurra ha sconfitto Coco Gauff nei quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda, qualificandosi per la semifinale. 6-4 6-3 il punteggio finale in favore della Paolini, che ha ottenuto la prima vittoria dell’anno contro uno top 10. In semifinale sfiderà Aryna Sabalenka.