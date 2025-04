“Bagnaia distrutto”: paura in MotoGP, è sconcertante

Le ultime notizie su Pecco Bagnaia preoccupano molto i fan del pilota della Ducati: nessuno si aspettava uno scenario di questo tipo.

Le prime gare del Mondiale 2025 di MotoGP hanno detto ciò che in molti già immaginavano alla vigilia del campionato. In sella a una Ducati ufficiale è tornato il Marc Marquez ‘cannibale’ di qualche anno fa: il campionissimo spagnolo ha vinto tre dei Gran Premi fin qui disputati e ha finora trionfato in tutte e quattro le Gare Sprint.

L’unico ‘neo’ nel percorso fin qui perfetto di Marquez è la caduta ad Austin che lo ha costretto al ritiro. Ad approfittarne è stato Pecco Bagnaia, che ha così conquistato un successo che gli permette di rimanere ancora a una distanza non troppo ampia dal compagno di squadra e da suo fratello, Alex Marquez, secondo in classifica.

Il due volte campione del mondo non si sta trovando perfettamente a suo agio sulla Desmosedici GP25: nonostante ciò il pilota torinese sta ottenendo comunque risultati importanti, riuscendo quasi sempre a centrare il podio. Al momento il suo ritardo nei confronti di Marquez è di 26 punti: un divario che potrebbe diventare colmabile solo se Marquez cominciasse a perdere qualche colpo.

Bagnaia-Marquez, arriva la sentenza: che botta per Pecco

La pensa così anche Neil Hodgson, campione Superbike nel 2003 e oggi commentatore per TNT Sport. Hodgson mette in evidenza non tanto i punti che separano Marquez e Bagnaia, ma piuttosto il fatto che Pecco non riesce a essere vicino a Marc nelle gare domenicali. “Non è neppure vicino a batterlo – le parole di Hodgson – alla fine ad Austin Marc è caduto quando aveva 2 secondi di vantaggio, altrimenti avrebbe vinto otto gare di fila”.

Un’analisi impietosa quanto veritiera, quella dell’ex pilota di Superbike, che si mostra molto preoccupato per lo stato d’animo che sta vivendo Bagnaia in questa prima parte del Mondiale. Hodgson, che afferma di essere un grande fan del due volte iridato, ritiene che Bagnaia sia a pezzi per la supremazia del suo compagno di squadra.

“Ora è abbattuto, lo vedo distrutto – afferma il commentatore di TNT Sport – Possiamo mentire e dire che deve concentrarsi maggiormente sul sabato, ma onestamente deve trovare tre decimi, perché Marc ha questo vantaggio in tasca”. La MotoGP tornerà il prossimo weekend: l’appuntamento è in Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, dove lo scorso anno vinse Bagnaia davanti a Marquez.