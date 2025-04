Crolla a terra, paura per il tecnico: corsa in ospedale

Il tecnico è svenuto improvvisamente lasciando sgomenti tutti i presenti: immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale.

Tutti coloro che seguono i vari sport sanno bene che durante un match può capitare a un giocatore di sentirsi poco bene. Quasi sempre si tratta di malori passeggeri, sebbene in passato si siano purtroppo verificati episodi anche molto gravi: l’ultimo è quello capitato a Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, con il centrocampista che ha perso i sensi al minuto 17 della gara ed è stato subito soccorso.

Proprio nelle scorse ore gli appassionati di sport hanno dovuto fare i conti con un altro malore che ha fatto crescere una certa preoccupazione tra i tifosi. Gregg Popovich, leggendario coach dei San Antonio Spurs, si è infatti sentito male mentre era seduto a tavola in un ristorante della città texana.

Come riportato da TMZ Sports l’ex allenatore degli Spurs, oggi 76enne, ha perso i sensi mentre si trovava in una bisteccheria di San Antonio dove si era recato per cenare. Popovich è stato subito soccorso: nel giro di pochissimi minuti è arrivata un’ambulanza che lo ha caricato e trasportato nell’ospedale più vicino.

Popovich, che spavento: come sta ora il coach

Stando a quanto riferito da TMZ Sports lo storico coach degli Spurs non è mai stato in pericolo di vita ed era cosciente quando è stato caricato sull’ambulanza. Popovich è stato sottoposto a controlli di routine ed è già tornato a casa: lo spavento è quindi passato, anche se molto probabilmente il coach di East Chicago dovrà fare nuovi esami nelle prossime settimane.

Lo scorso novembre, come ricorderanno di certo i tifosi degli Spurs e tutti i fan dell’NBA, Gregg Popovich venne colpito da un lieve ictus che lo costrinse a lasciare il ruolo di capo allenatore di San Antonio. La franchigia texana decise di sostituire il 76enne con l’assistente Mitch Johnson, che poi ha chiuso l’annata con un 34-48 di record che non ha permesso agli Spurs di centrare l’obiettivo playoff (anche a causa degli infortuni di Wembanyama e De’Aaron Fox).

Lo scorso febbraio erano stati proprio gli Spurs a rilasciare un comunicato dove Popovich affermava di non poter rientrare alla guida del team in questa stagione ma di volerlo fare in futuro. Tuttavia dopo questo nuovo malore la probabilità di vederlo di nuovo in panchina sembra ridursi molto.