Venezia, Di Francesco dopo il pareggio: “Occasione persa. Serve più attenzione…”

Il tecnico del Venezia Eusebio di Francesco dopo il pareggio del Castellani di Empoli contro i padroni di casa ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN in merito all’esito poco favorevole dell’incontro. Il 2-2 finale, infatti, non è utile né ai lagunari né agli azzurri nella corsa alla salvezza in questa stagione di Serie A. Venezia penultimo ed Empoli terzultimo avevano bisogno di una vittoria per cambiare le sorti della propria corsa alla permanenza nel massimo campionato. Invece, dalla sfida piena di gol ed emozioni, è venuto fuori un pari che accorcia di poco le distanze dal Lecce ma non migliora la graduatoria.

Le parole del tecnico del Venezia

Sull’andamento generale della gara il tecnico ha commentato così: “Credo che oggi si possa definire un’occasione persa. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato della gara dopo lo svantaggi. Poi però siamo stati anche ingenui a subire il gol del pareggio. Abbiamo perso alcuni contrasti per superficialità e questo non dovrebbe mai accadere. Dobbiamo ripartire da qui per migliorare”.

La disattenzione finale che ha permesso ad Anjorin di firmare il 2-2, è stata commenta così da Di Francesco: “In alcuni momento importanti delle partite serve maggiore concentrazione. Oggi nonostante un ottimo finale, siamo stati troppo leggeri in un episodio delicato come quello del gol”.