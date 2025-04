Inter, tre settimane thriller! Ci si gioca un’intera stagione: il calendario

Sfida cruciale oggi per l’Inter: alle 18 la formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata contro il Bologna per consolidare il primo posto in classifica. I nerazzurri, pieni di impegni tra le varie competizioni, dovranno gestire al meglio le proprie energie per non arrivare all’ultima curva in riserva. Ecco il calendario in Serie A dei nerazzurri.

Pericoli Bologna, Roma e Lazio

Oggi c’è la trasferta ostica del Dall’Ara, contro il Bologna rivelazione di Vincenzo Italiano. Tra sette giorni, a San Siro, arriverà una Roma che si giocherà un posto in Europa. Sempre a San Siro, una settimana più tardi, i nerazzurri saranno impegnati contro un Verona che si giocherà la salvezza. Dopo la sfida agli scaligeri ci sarà la trasferta di Torino, contro i granata che probabilmente non avranno nulla più da chiedere al campionato. La penultima giornata sarà ostica, a seconda anche dell’obiettivo finale della Lazio, avversaria a San Siro. Il 25 maggio le danze si chiuderanno con l’ultima trasferta, contro il Como di Cesc Fabregas.

Un calendario di certo non proibitivo per la formazione di Simone Inzaghi, molto dipenderà anche dal cammino dei nerazzurri in Champions League. Quel che è certo è che, il destino finale, è nelle mani dell’Inter. Il Napoli sta correndo, Antonio Conte lo ha dichiarato: per questo servirà un’Inter perfetta sotto ogni punto di vista.

Inter, il calendario

Bologna-Inter (20/04)

Inter-Roma (27/04)

Inter-Verona (4/05)

Torino-Inter (11/05)

Inter-Lazio (18/05)

Como-Inter (25/05)