Milan, Conceição: “Futuro? Lavoro per vincere il secondo trofeo stagionale. E qui non capita da tanto…”

Il tecnico del Milan, Sergio Conceição, è stato intervistato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei rossoneri questa sera a San Siro contro l’Atalanta 0-1.

Fine primo tempo, inizio secondo tempo Milan positivo. Poi dopo il gol hai cambiato: perché non ti è piaciuto il 3-4-3 o solamente perché dovevate cercare il pareggio?

“È vero nel primo tempo era una partita equilibrata, con più possesso dell’Atalanta. Eravamo comunque più bassi di quanto avessimo provato. Non hanno creato comunque pericoli. Abbiamo finito bene nel primo tempo ma non abbiamo saputo mettere costantemente l’uomo in porta. E lo paghi. Abbiamo pagato le occasioni fallite a inizio secondo tempo e poi abbiamo preso il gol al loro primo affondo, nonostante avessimo lavorato su questi gol del secondo palo. Ho cambiato per cercare il pareggio”.

È mancata energia da parte dei giocatori che sono subentrati che ultimamente stavano dando tanto al Milan che ha spesso rimontato. Questo può essere dovuto anche al derby di Coppa Italia?

”Non penso. I giocatori sanno che la partita più importante è quella che stanno giocando. I giocatori che sono subentrati di solito ci danno qualcosa in più”.

Col derby in vista, il futuro di Conceição al Milan passa dalla vittoria in Coppa Italia?

”Io sono arrivato al Milan, ho vinto la Supercoppa e poi dal Cagliari si è parlato della mia posizione. Per me non ci sono problemi, la stabilità così non c’è, non c’è per il mio staff. Però noi lavoriamo sempre per il meglio, anche se non è rispettoso perché sembra che io sia all’esordio nel calcio. Il mio futuro non lo so, io cerco di preparare al meglio la partita con l’Inter per provare a vincere il secondo titolo della stagione col Milan. E non so questo da quanto non accade a questo club, che è un grande club e questo non è normale”.