Milan, Moncada: “Theo rinnova? Posizioni non distanti…”

Geoffrey Moncada, responsabile dell’area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi istanti prima del match di San Siro della squadra di Sergio Conceição contro i nerazzurri dell’Atalanta: “Il tecnico lavora su questo sistema tattico da circa un mese, abbiamo gli elementi giusti per adottarlo: Pavlovic è abituato a questo assetto con la sua nazionale e i nostri esterni hanno grande spinta offensiva. Walker può essere impiegato anche più avanzato sulla fascia“.

Theo Hernandez rinnoverà presto: “A me piace molto, è in grado di disputare gare di alto livello e anche oggi può replicare quanto di buono fatto a Udine. Le trattative sul rinnovo sono in corso e le posizioni non sono così distanti. Mi auguro che con questo modulo possa crescere ulteriormente“.

Jovic funzionale per liberare l’area: “Luka è bravo a proteggere il pallone, non gioca da centravanti classico e crea spazi per Leao e Pulisic. Inoltre, abbiamo alternative in panchina come Abraham, Gimenez e Camarda, che ha il potenziale per ritagliarsi un ruolo importante“.

Saelemaekers può essere utile con questo schieramento: “Sono felice per Alexis, perché all’Anderlecht era già abituato a questo tipo di posizione. A fine stagione ci confronteremo con la Roma, sono due prestiti con caratteristiche molto diverse“.