MotoGP, annuncio Valentino Rossi: sta per firmare

Per Valentino Rossi arriva l’annuncio che fa esplodere di gioia i suoi tifosi: la firma ormai è vicina, ecco di cosa si tratta

Il mito della MotoGP: parli della classe regina ed è impossibile non pensare a Valentino Rossi. Nove titoli mondiali vinti a due ruote, ma la sua fama e il suo essere simbolo del motociclismo va al di là della vittorie.

Lo si è visto nel paddock in Qatar, quando il ‘Dottore’ è tornato a seguire da vicino il motomondiale. Una presenza di peso, con i ‘suoi’ piloti pronti ad accettare i consigli di chi ha dimostrato di sapere come andare forte. Di Giannantonio e Morbidelli hanno fatto tesoro delle indicazioni di Rossi e l’italo-brasiliano gli ha regalato un podio, il terzo in questo motomondiale per la VR46. Inizio di stagione importante, in attesa che si riesca a centrare il traguardo grosso: una vittoria in MotoGP quest’anno è alla portata del team che fa riferimento a Valentino.

Lui intanto si diverte ancora a gareggiare e questo weekend è impegnato a Imola con la Sei Ore, secondo appuntamento del mondiale WEC che vede Rossi correre con la BMW del Team WRT, al fianco dei compagni di squadra con Ahmad Al Harthy e Kelvin Van Der Linde.

Valentino Rossi, pronto un altro contratto: “Stiamo parlando”

Mentre con un occhio continua a seguire la MotoGP, la ‘sua casa’, Valentino Rossi continua a gareggiare nel Wec, nella categoria G3 con il team WRT.

Un’avventura che non si concluderà quest’anno, almeno a giudicare dalle parole del pilota di Tavullia. Il contratto con BWM è in scadenza alla fine di questa stagione, ma l’intenzione di entrambe le parti è di continuare insieme ancora per un po’ di tempo. Lo ha annunciato lo stesso Valentino Rossi parlando prima dell’evento di Imola e spiegando che il rinnovo non è poi così lontano: “Mi piacerebbe continuare, stiamo già parlando per i prossimi anni“.

Nonostante le 46 primavere, dunque, Rossi non sembra in alcun modo intenzionato ad appendere il casco al chiodo e annuncia di aver voglia di continuare a divertirsi sulle quattro ruote. Dopo una vita passata in moto, Valentino si gode questa nuova avventura con la stessa voglia di un ragazzino. Quella voglia che gli ha permesso, insieme ad un talento innato, di dominare a lungo la MotoGP fino a diventarne simbolo, ancora oggi che non siede più sulla sella di una due ruote.