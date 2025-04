Sainz contro la Ferrari, bufera in F1: accusa tremenda

Il pilota spagnolo ora alla Mercedes è furioso con la sua ex squadra: “Qualcuno le dica di non far passare i piloti lì. È veramente pericoloso”

Sainz una furia, arrabbiatissimo con la Ferrari. Come dargli torto, ha rischiato uno schianto che sarebbe potuto essere devastante, per lui come per il pilota della ‘Rossa’.

L’episodio ha contraddistinto le prove libere del weekend in Arabia Saudita, quinta tappa del Mondiale di Formula 1 che per ora sta dominando la McLaren. Quello che è successo, e che sarebbe potuto succedere, ha fatto discutere molto durante e dopo il primo giorno di giri sulla pista del Gedda Corniche Circuit.

L’ex ferrarista Carlos Sainz, adesso al volante della Mercedes, per poco non finiva addosso a grande velocità a Lewis Hamilton, colui il quale quest’anno ha preso il suo posto in Ferrari. Nel primo turno di prove libere e nel tratto velocissimo delle curve 7-8-9-10, Sainz si è trovato davanti all’improvviso una monoposto che stava effettuando un giro lento.

Era proprio quella del sette volte campione del mondo. Se i riflessi dello spagnolo non fossero stati all’altezza della situazione, le due vetture si sarebbero senz’altro scontrate. Sarebbe stato un impatto spaventoso, con tutte le conseguenze del caso

Rádio de Sainz: “ A Ferrari. Uau, foi tão perigoso. Ele não pode me deixar passar por lá. “Por favor, alguém diga à Ferrari para não deixar os pilotos passarem lá. É tão perigoso.” pic.twitter.com/89CER45Yjs — Jhoneonboard (@Jhoneonboa46140) April 18, 2025

Furia Sainz contro la Ferrari: “È veramente pericoloso”

Sainz ha preso malissimo l’accaduto e via radio ha tuonato contro la sua ex squadra: “C***o, la Ferrari… Mamma mia, non può lasciarmi passare lì… Per favore, qualcuno le dica di non far passare i piloti lì. È veramente pericoloso!“. Tra curve cieche e muretti praticamente attaccati alla pista, il circuito di Gedda si conferma come uno dei più entusiasmanti ma anche più pericolosi, se non il più pericoloso in assoluto del Mondiale di Formula 1.

Per la cronaca, Sainz ha poi chiuso il primo turno in settima posizione, davanti proprio ad Hamilton. Nel secondo turno, invece, il classe ’94 madrileno è arrivato quinto, a +0.675 dal primo Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, tredicesima quella di Hamilton. In generale l’inizio stagione di Sainz è stato decisamente lontano dalle aspettative. Prima del GP di oggi in Arabia, il figlio d’arte ha conquistato appena 1 punto.