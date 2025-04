Allarme Ferrari, Hamilton sconvolto: non riesce a trattenersi

Il dialogo tra il pilota inglese e il suo ingegnere di pista Adami mentre si correva sul Jeddah Corniche Circuit, nella quinta tappa del Mondiale di Formula 1

Hamilton davvero non è riuscito a trattenersi. Non possiamo biasimarlo, vista la risposta datagli dall’ingegnere di pista a una domanda a cui bisognava per forza rispondere in maniera piuttosto dettagliata. Più di tutti gli altri sport o pseudo tali, la Formula 1 è fatta di dettagli. Anche quelli minimi, alla prima impressione futili, possono alla fine fare la differenza.

Non è stato certo nascosto lo scambio via radio tra il pilota inglese e il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, nel corso del terzo turno di prove libere che l’ex Mercedes ha concluso al dodicesimo posto con il tempo di 1:28.780, ovvero +1.291 del primo Norris.

Potremmo definirlo del tutto sconfortante la comunicazione radio avvenuta tra il sette volte campione del mondo e, appunto, Riccardo Adami. Al quale il 40enne di Stevenage, mentre girava in pista, ha fatto una domanda ben precisa: “Quanto perdo nel corso del giro?”.

La risposta dell’ingegnere non si è fatta attendere, ed è stata pesante per Hamilton: “Sette decimi nel primo settore – le parole di Adami, più preciso di un orologio svizzero – quattro decimi nel secondo… E poi hai abortito il terzo”. La contro-risposta di Hamilton, per chiudere in bellezza, un semplice quanto esaustivo “Oh Gesù”.

Formula 1, Hamilton ha rischiato di essere travolto da Sainz

Nel primo turno, invece, Hamilton ha rischiato di essere travolto dalla Mercedes dell’ex ferrarista Carlos Sainz, del quale ha presto il posto quest’anno a Maranello. Nel velocissimo tratto delle curve 7-8-9-10, il figlio d’arte si è trovato di colpo la ‘Rossa’ dell’inglese alle prese con un giro lento.

Rádio de Sainz: “ A Ferrari. Uau, foi tão perigoso. Ele não pode me deixar passar por lá. “Por favor, alguém diga à Ferrari para não deixar os pilotos passarem lá. É tão perigoso.” pic.twitter.com/89CER45Yjs — Jhoneonboard (@Jhoneonboa46140) April 18, 2025

I riflessi dello spagnolo, capace di alzare alla velocità della luce il piede dall’acceleratore, hanno fatto la differenza, evitando uno scontro che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Hamilton l’ha scampata, idem Sainz letteralmente furioso per quello di terribile che sarebbe potuto accadere.

“C***o, la Ferrari… Mamma mia, non può lasciarmi passare lì… – ha esclamato via radio – Per favore, qualcuno le dica di non far passare i piloti lì. È veramente pericoloso!“.