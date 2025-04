Argentina, la Superliga come la Serie A: rinviate tutte le gare

In segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, anche il Campionato Argentino si ferma. Le tre partite che era in programma quest’oggi sono state sospese.

I tre incontri si giocheranno domani: Argentinos Juniors – Barracas Central ai giocherà alle 19 (oggi previsto per le 21:15), mentre gli altri due manterranno lo stesso orario.

Tigre – Belgrano si affronteranno alle 19:00.

Independiente Rivadavia – Aldosivi alle 21:15.

Il comunicato