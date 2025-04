Dramma Sinner, tifosi stravolti: niente Roma

I tifosi di Sinner devono fare i conti con una notizia che non avrebbero mai pensato di ricevere: Jannik deve dire addio a Roma.

Ormai i tifosi di Jannik Sinner stanno contando i giorni che mancano al rientro in campo del campione italiano. Il prossimo 4 maggio terminerà infatti la squalifica di tre mesi decisa dopo il patteggiamento con la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) per il caso Clostebol. Una scelta, quella presa dal 23enne di San Candido e dal suo entourage, per evitare di tirare troppo per le lunghe una vicenda che si trascinava già da un anno.

Più di qualcuno temeva che nel periodo di assenza forzata dai campi il suo primato nel ranking ATP potesse essere messo in pericolo dai due rivali principali, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Fortunatamente per Sinner le cose sono andate molto meglio del previsto: Jannik scenderà in campo agli Internazionali d’Italia da numero uno al mondo.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che sta turbando non poco i ‘Carota Boys’. Proprio in merito all’evento di Roma, infatti, sono sorti dei dubbi che riguardano proprio Jannik Sinner. La sua presenza al Foro Italico è confermata e questo ovviamente fa tirare un sospiro di sollievo ai fan: difficilmente, però, il campione altoatesino potrà lottare per il titolo.

Roma amara per Sinner: la sentenza è appena arrivata

Filippo Volandri, capitano della Nazionale maschile di Coppa Davis, crede che i tre mesi di stop non consentiranno a Sinner di esprimere fin da subito il suo miglior tennis. Volandri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto di aver parlato con Simone Vagnozzi: il coach di Jannik ha rivelato che il numero 1 del ranking ATP è molto motivato e anche mentalmente sereno.

Volandri fa però notare che per un atleta non c’è nulla come l’adrenalina che può dare la competizione: qualcosa che a Jannik è mancato per parecchio tempo. “Perciò, anche se ci ha abituato a percorsi da fenomeno – ha aggiunto Volandri alla Gazzetta dello Sport – non aspettiamoci subito vittorie in serie: non sarebbe umano. Certamente più partite farà più si avvicinerà alla forma ideale per Parigi“.

Per il CT azzurro la preparazione di Sinner è stata finalizzata principalmente ad arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros. Lo scorso anno Jannik venne sconfitto in semifinale da Carlos Alcaraz, che vinse poi lo Slam battendo in finale Alexander Zverev: l’obiettivo è provare a fare meglio del 2024, anche se l’ottimo Alcaraz visto a Monte Carlo sarà senz’altro un avversario durissimo.