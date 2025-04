F1, Leclerc 3°, vince Pilastri che è primo al Mondiale. Verstappen penalizzato: polemiche

Nel GP dell’Arabia Saudita, Oscar Piastri della McLaren si è assicurato la quinta vittoria in carriera e per la prima volta è salito in testa alla classifica del Campionato del mondo. Con la vittoria ottenuta infatti ha superato il compagno di squadra Lando Norris ed ha conquistato il primo posto nella classifica del campionato.

Nel quinto GP del 2025 è stato accompagnato sul podio da Max Verstappen e Charles Leclerc, che ha centrato il primo podio della Ferrari dall’inizio di questa stagione. Incidente tra Yuki Tsunoda e Pierre Gasly al primo giro (che conferma il 100% dell’utilizzo della safety-car in questa pista), ma a far discutere è stata la penalizzazione inferta allo stesso Verstappen. Subito dopo la partenza, Verstappen e Piastri si sono infatti impegnati in un acceso duello ruota a ruota. L’australiano è uscito dalla griglia di partenza un po’ meglio del campione del mondo, sono poi arrivati quasi alla stessa altezza all’ingresso della prima curva. Piastri ha la parte interna, Verstappen deve difendersi dall’attacco esterno ed esce di pista. Cinque secondi di penalità per lui che hanno suscitato qualche polemica.

Come ha spiegato il direttore di gara dopo la gara, Verstappen avrebbe dovuto ricevere una penalità di dieci secondi per questa infrazione: “Normalmente, la penalità standard per chi esce di pista con un vantaggio successivo è di dieci secondi. Tuttavia, poiché si è trattato di un incidente avvenuto al primo giro e alla prima curva, abbiamo considerato questa circostanza attenuante e abbiamo imposto una penalità di cinque secondi”.