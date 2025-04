Marquez-Bagnaia, nuove scintille: tensione Ducati

In casa Ducati cresce la tensione tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia: la lotta per il titolo iridato sta diventando sempre più serrata.

Come prevedibile il Mondiale 2025 di MotoGP è caratterizzato soprattutto dallo scontro tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con Alex Marquez nel sorprendente ruolo di terzo incomodo. Finora a dettar legge è stato soprattutto l’otto volte campione del mondo, che alla guida della Ducati ufficiale ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori.

Bagnaia, grazie anche al trionfo ad Austin, è ancora a una distanza recuperabile da entrambi i fratelli Marquez. Il suo obiettivo è ovviamente andare a caccia del primato in classifica di Marc, anche se l’impresa si preannuncia tutt’altro che semplice. Fatta eccezione per la caduta in Texas mentre si trovava in testa al GP, infatti, Marc Marquez è finora il dominatore incontrastato del Mondiale di MotoGP.

Anche in Qatar l’ex Honda ha fatto valere la sua legge, conquistando la pole, la vittoria nella Gara Sprint e poi tagliando il traguardo per primo nel Gran Premio. Risultati che fanno esultare la Ducati, arrivata ormai a 21 vittorie consecutive nella classe regina (con le Sprint il numero di successi di fila sale a 37). L’ultimo trionfo non targato Ducati è quello di Maverick Vinales con l’Aprilia di poco più di un anno fa, precisamente il 14 aprile 2024.

Ducati, che sfida tra Marquez e Bagnaia: scontro totale

In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS il team manager della Casa di Borgo Panigale, Davide Tardozzi, ha fatto capire che il team è estremamente soddisfatto del rendimento dei suoi piloti e in particolare di Marc Marquez. Tardozzi non ha usato giri di parole: il team manager ha infatti detto che Marquez in questo momento è il ‘re’, mentre Bagnaia è il ‘principe’.

“Penso che in Ducati abbiamo il re e il principe, undici titoli mondiali nel box, una moto incredibile e non possiamo che essere felici”, le parole di Tardozzi. Quando al team manager della Ducati viene chiesto se Marquez può vincere tutte le gare la sua risposta è chiara: “C’è questa possibilità, ma credo che Pecco quest’anno vincerà delle gare battendolo. Marc è maturato al punto che ora sa prendersi un secondo posto, se si tratta di rischiare troppo”.

Tardozzi ha poi sottolineato che il Marquez attuale è migliore di quello passato e che anche nei prossimi 4-5 anni sarà protagonista nel Mondiale, probabilmente duellando proprio con Pecco Bagnaia: “Al momento abbiamo due grandi piloti e siamo molto felici”.