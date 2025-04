Morto Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate le partite di oggi, il comunicato

E’ morto quest’oggi, all’età di 88 anni, Papa Francesco, come comunicato dalla Santa Sede in queste ore. Si ferma, come da prassi, il calcio italiano, in segno di rispetto per commemorare la perdita del Paese. Di seguito il comunicato diramato dalla Lega Serie A, che annuncia il rinvio delle gare odierne a data da destinarsi.

RINVIO GARE SERIE A ENILIVE E PRIMAVERA 1

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.

Di seguito le gare rinviate:

SERIE A ENILIVE:

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

PRIMAVERA 1:

Roma-Udinese

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Torino.

Arriva poi una estensione da parte della FIGC che riguarda tutti i campionati di oggi, dunque nemmeno la Serie B scenderà in campo oggi e le date di recupero sono da stabilire.