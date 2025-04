Terremoto in F1, batosta Ferrari: i tifosi sono distrutti

L’ultima notizia che riguarda la F1 è una vera e propria mazzata per i tifosi della Ferrari: nessuno immaginava si potesse arrivare a tanto.

Nemmeno in Bahrain è arrivato un sussulto da parte della Ferrari. Le due Rosse guidate da Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso al quarto e quinto posto, dietro la McLaren di Piastri, la Mercedes di Russell e l’altra McLaren di Norris. Fatta eccezione per il successo di Hamilton nella Gara Sprint in Cina la scuderia di Maranello non è ancora riuscita a centrare nemmeno un podio.

Un inizio decisamente inferiore alle aspettative, dato che prima del Mondiale in molti immaginavano una Ferrari in lotta per il titolo. Invece al momento il Cavallino rampante è nettamente in ritardo sia nella classifica piloti (Leclerc a 45 punti da Norris, Hamilton addirittura a 52) che in quella costruttori, dove la McLaren ha già distanziato la Ferrari di 94 lunghezze.

Ma le batoste per i tifosi ferraristi non sono finite qui. Oltre al rendimento così deludente della Rossa bisogna infatti fare i conti anche con il probabilissimo addio a un Gran Premio molto caro ai tantissimi fan del Cavallino rampante. Le recenti parole pronunciate dal presidente della F1, Stefano Domenicali, sembrano non lasciare spazio a interpretazioni: il GP di Imola è destinato a sparire dal calendario.

Addio al Gran Premio tanto amato: mazzata per i tifosi

Domenicali, in un’intervista rilasciata a ‘La politica nel pallone’ per GR Parlamento, ha fatto presente come mantenere due GP nello stesso Paese diventerà sempre più difficile perché l’interesse nei confronti della Formula 1 è in forte crescita. “È una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi, ma è difficile che possa continuare per molto”, ha poi aggiunto Domenicali in riferimento alla presenza in calendario del Gran Premio di Imola.

L’altro Gran Premio italiano, ovvero Monza, ha rinnovato il contratto con il Circus fino al 2031: ecco perché il GP destinato a saltare è proprio quello che si corre all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Una scelta, spiega Domenicali, che non sarà affatto semplice anche dal punto di vista umano, tenendo conto anche di come Imola abbia risposto in un momento di grande difficoltà come quello della pandemia.

“Devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte a tantissime richieste in giro per il mondo di Paesi emergenti che possono permettere alla F1 di crescere”, ha detto Domenicali, confermando di fatto come la F1 si stia spostando sempre più verso l’Asia e l’America.