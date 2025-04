Annuncio indiretto del Viminale: Inter-Roma si gioca domenica 27 aprile. La nota sulla restrizioni alla vendita dei biglietti

C’è già la data di Inter-Roma? In una nota ufficiale, il Ministero dell’Interno ha annunciato in maniera indiretta il rinvio a domenica 27 aprile della partita di San Siro tra Inter e Roma. Nel comunicato emesso dal Viminale, nel quale si annuncia il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Roma su disposizione del prefetto di Milano, viene indicata come data proprio quella del 27 aprile.

Il comunicato

“Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia.

Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo”.