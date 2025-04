Batosta Sinner, Roma a rischio: tifosi con il fiato sospeso

L’ultim’ora ha lasciato senza parole tutti i tifosi di Jannik Sinner: la mazzata è pesante, ora Roma è davvero a rischio.

Jannik Sinner è pronto a fare il suo grande rientro in campo. Il 4 maggio terminerà la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol: il campione italiano potrà così scrivere davvero la parola fine su una vicenda che lo tormenta da oltre un anno. Sinner prenderà subito parte agli Internazionali d’Italia, che si terranno come sempre nello splendido scenario del Foro Italico di Roma.

I ‘Carota Boys’ sono già carichi di adrenalina e non vedono l’ora di riempire le tribune dell’impianto capitolino per sostenere al massimo il numero 1 al mondo e fargli così sentire tutto il calore possibile dopo un periodo molto complicato. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che preoccupa non poco i tifosi di Jannik Sinner: il campione italiano dovrà fare i conti con una batosta che mette tutto a rischio.

Sinner è tornato ad allenarsi in strutture federali lo scorso 13 aprile. In molti credono che il periodo di assenza forzata impedisca a Jannik di essere competitivo già a Roma: molto probabilmente a Sinner servirà del tempo per ritrovare il ritmo partita. In più il numero 1 del ranking ATP potrebbe trovare avversari molto ostici già nei primi turni.

Alcaraz ko, addio numero 2: un problema anche per Sinner

In più l’ultimo torneo di Barcellona ha spiazzato completamente i fan di Sinner: lo scontro con Alcaraz a Roma potrebbe avvenire prima di un’ipotetica finale. Il tennista spagnolo ha infatti perso a sorpresa la finale nel torneo ATP 500 in Catalogna: Alcaraz è stato battuto da Holger Rune in due set (6-7 2-6) e ha perso la posizione numero 2 in classifica ATP. Piazzamento riguadagnato da Zverev, che ha invece vinto a Monaco sconfiggendo in finale Ben Shelton e ha così scavalcato Alcaraz.

Alcaraz aveva disputato un torneo praticamente perfetto. Il 21enne di Murcia, fresco vincitore a Monte Carlo, aveva infatti superato senza problemi Quinn, Dere, De Minaur e Fils senza concedere nemmeno un set ai propri avversari. Invece contro il danese – giunto al quarto titolo ATP – è arrivato un ko che cambia tutto anche in vista di Roma.

Agli Internazionali d’Italia al Foro Italico lo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz può quindi arrivare prima della finale. Un bel problema per il 23enne di San Candido, che vede complicarsi parecchio la strada per arrivare all’ultimo atto a Roma.