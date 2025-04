ESCLUSIVA SI Cagliari, novità sul futuro di Piccoli: gli aggiornamenti

Il futuro di Roberto Piccoli potrebbe essere ancora al Cagliari: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, il club sardo starebbe valutando, in maniera concreta, il riscatto del calciatore dall’Atalanta. Ottima stagione, quella di Piccoli, con la maglia rossoblù: 8 gol e 3 assist nel campionato di Serie A, 1 gol e 1 assist in tre partite di Coppa Italia. Ora, dunque, la conferma che sembra sempre più vicina, con il Cagliari che potrebbe riscattarlo dalla Dea per poi proporgli un contratto quadriennale.